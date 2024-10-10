Потом будет поздно: Зеленский хочет предложить Европе план окончания войны в 2025 году

Сначала Зеленский планирует согласовать с партнерами "План победы Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Европе план завершения войны с Россией в 2025 году. Сам документ будет полностью готов к концу 2024 года, иначе шансы Украины на победу в войне могут окончательно потеряться.

Об этом сообщило испанское издание El Pais. Согласно плану Зеленского, завершить войну в Украине планируется не позже 2025 года, при этом Россия в войне победить не должна.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что сначала Зеленский намерен согласовать с партнерами "План победы Украины". Если его выполнить, этот план обеспечит Украине сильные переговорные позиции, когда придется говорить с российскими оккупантами о мире. Именно для этого Зеленский устроил свой "дипломатический марафон" по европейским столицам.

Отдельно подчеркивается, что документ должен быть готов к концу 2024 года. В противном случае, считает украинский президент, шансы на победу Украины в войне против российского режима могут быть безвозвратно упущены.

Напомним, Зеленский вместо упраздненного заседания "Рамштайна" проведет ряд встреч со своими коллегами, где представит каждому из них "План победы Украины". Он планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии и Германии – Киром Стармером и Олафом Шольцем, а также с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также в четверг, 10 октября, Зеленский, прибывший в Лондон, встретился с послом нашей страны в Великобритании Валерием Залужным. Украинский дипломат принимал участие в работе главы государства.