Коли "План перемоги" зможуть побачити представники Росії

У Зеленського дали чітку відповідь

На майбутньому другому Саміті миру цілком можуть бути присутні представники Росії, але не лідер країни Володимир Путін. І їм може бути представлений "План перемоги" України.

Про це розповів керівник Офісу Президента (ОП) Андрій Єрмак кореспондентам ІCTV. Він наголосив, що рішення РНБО про неможливості вести переговори стосується Путіна, а не РФ цілком.

"Що стосується можливої участі представників Росії, наша позиція є незмінною, що коли буде готовий план і на другому Саміті, ми не виключаємо можливість присутності представників Російської Федерації, яким може бути представлений цей план", — сказав Єрмак.

Також раніше він зазначав, що Україна хоче якнайшвидше отримати фідбек від партнерів щодо "Плану перемоги". Водночас президент України Володимир Зеленський та його офіс розуміють, що для конкретної відповіді, якої потребує Україна, потрібен час. Адже наша держава надала конкретний план, що вимагає відповідних рішень — не просто слів.

За словами Єрмака, країни-партнери, яким вже представили "План перемоги", "глибоко у ситуації" та "все розуміють".

"План перемоги — це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися уперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для, у першу чергу, України… Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку щодо цього плану", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський пояснив, у чому сенс "Плану перемоги" України.