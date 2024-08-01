Конфликт с сотрудниками ТЦК в Ворохте: в прокуратуре сказали, что грозит фигурантам

Кроме избиения, фигуранты дела повредили автомобиль, которым пользовался пострадавший военный

Правоохранительные органы сообщили о подозрении группе жителей города Ворохта в Прикарпатье, которые в начале июля участвовали в конфликте с сотрудниками Верховинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В частности, они совершили нападение на одного из военнослужащих и избили его.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура. Отмечается, что четырем фигурантам дела о нападении на военного сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий в отношении военнослужащего (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

"Во время конфликта местные мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему РТЦК и СП несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие", — говорится в сообщении.

Кроме избиения, фигуранты дела повредили автомобиль, которым пользовался пострадавший военный. В полиции заявили, что в результате столкновения 47-летний сотрудник ТЦК получил легкие телесные повреждения и химический ожог из-за того, что нападавшие применили перечный баллончик.

Напомним, что в Черновцах недавно происходил конфликт между военнообязанным и ТЦК. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец осудил неправомерные действия патрульных и ТЦК.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове мужчину ТЦК затолкало в автобус. Позже он показал синяки на своих ногах, а ТЦК попытались оправдаться.