Партизаны разведали, как оккупанты в Крыму готовятся к использованию ядерного оружия (фото)

Разведка таких объектов раскрывает структуру ядерной промышленности РФ

Партизаны движения "АТЕШ" установили, что институт ядерной энергетики в оккупированном Севастополе активно участвует в оборонной промышленности России. Рядом с ним находится учебный ядерный реактор, на котором студенты отрабатывают практические навыки.

"После обучения специалисты тесно сотрудничают с Минобороны РФ и привлекаются к военным учениям по ядерной безопасности", — сказано в сообщении.

В "АТЕШ" подчеркнули, что разведка таких объектов не только раскрывает структуру ядерной промышленности РФ, но и дает понимание работы реакторов и других ядерных объектов. Эта информация полезна при разработке методов их выведения из строя.

Для справки: "Атеш" (крым. Ateş, букв. "Огонь") — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и на территории России. Оно было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года.

Как сообщал "Телеграф", советник делегации США при ОБСЕ по контролю за вооружениями Дэниел Вартко заявил, что Россия получит очень много проблем, если попытается применить так называемое "тактическое ядерное оружие". Использование ядерного оружия любого типа не может считаться "тактическим" по характеру и своим последствиям, поэтому ядерное оружие вообще не должно быть применено.