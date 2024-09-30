Имеет важное значение. Партизаны устроили диверсию под Курском (видео и карта)

Россияне использовали Ж/Д для снабжения войск в Курской области

Украинские партизаны подорвали релейный шкаф на одной из железнодорожных веток в Курской области. Данная линия имеет стратегическое значение для российской армии в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба движения "Атеш" в Telegram. Через эту железнодорожную ветку российская армия доставляет технику и личный состав на курский участок фронта. Эта линия железной дороги обеспечивает постоянное снабжение российских войск на передовой.

В сети появились видео закладки взрывчатки под железную дорогу, а затем подрыва железнодорожных путей. О погибших и пострадавших в результате подрыва железной дороги не сообщается.

Участок железной дороги, где случился подрыв, расположен к северу от Курска, неподалеку от населенного пункта Золотухино. Нарушение работы Ж/Д-путей ослабляет логистическую поддержку российской армии и затрудняет транспортировку военной техники на линию фронта.

Партизаны заявили, что удары по важной инфраструктуре вооруженных сил Российской Федерации продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Самарской области России произошел сильный взрыв на железнодорожном пути. В результате движение поездов было остановлено из-за значительных повреждений.