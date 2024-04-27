"Каждый может приблизить момент победы": в Украине создают пособие для партизан (видео)

Первый ролик уже обнародован

Каждый украинец на оккупированных территориях может помочь приблизить победу. Центр национального сопротивления (ЦНС) запускает серию видео, в которой покажет, как именно это можно сделать.

Об этом сообщает пресс-служба ЦНС. Также ведомство уже создало первый ролик, который по сути является анонсом полной серии.

"Поражение России – это вопрос, который уже решен миром, вопрос только времени. Каждый может приблизить момент победы и присоединиться к сопротивлению! Не важно учитель или актриса, спортсмен или пенсионер – будь на своем месте и помогай уничтожать врага", — говорится в подписи к видео.

ЦНС также призывает продолжать информировать о местах скопления вражеских сил и техники, а также заверяет, что ракет на эти цели хватит.

В ролике показаны несколько людей в разных оккупированных населенных пунктах на востоке и юге Украины, а также то, как они могут оказывать сопротивление, саботируя действия оккупантов.

Как сообщалось ранее, украинские художники и бойцы Движения сопротивления ССО создали календарь "Третий год полномасштабного сопротивления". Он посвящен героизму украинского народа в борьбе с русским агрессором.