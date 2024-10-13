Укр

"Абсолютное варварство": Сибига эмоционально отреагировал на очередной расстрел украинских бойцов и обратился к миру

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Андрей Сибига Новость обновлена 13 октября 2024, 15:31
Андрей Сибига. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он назвал действия россиян грубым нарушением международного гуманитарного права

Российские военные все чаще казнят украинских военнопленных. Международное сообщество должно принять немедленные меры по этому поводу.

Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам заключения, а также способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. По данным ООН, казни учащаются, 95% военнопленных подвергаются пыткам, лишены элементарных потребностей и доступа", — подчеркнул министр.

Он призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест российских палачей. Кроме того, Сибига высказался за усиление санкционного давления на Россию.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что ОГП начал уголовное производство насчет вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области РФ. Он подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

"Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", — написал он.

Напомним, в сети распространяется информация о массовой гибели, как утверждается, бойцов ВСУ. По данным аналитического проекта DeepState, речь идет о расстреле наших военных россиянами. Так, в четверг, 10 октября, в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области могли погибнуть сразу девять украинских военнослужащих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины вернули позиции возле населенного пункта Новогродовка Донецкой области. В то же время российская армия продвинулась возле Веселого на Донбассе, а также возле населенных пунктов Спальное и Бирки Курской области и населенного пункта Кругляковка Харьковской области.

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#МИД #Расстрел #Андрей Сибига