"Абсолютное варварство": Сибига эмоционально отреагировал на очередной расстрел украинских бойцов и обратился к миру

Он назвал действия россиян грубым нарушением международного гуманитарного права

Российские военные все чаще казнят украинских военнопленных. Международное сообщество должно принять немедленные меры по этому поводу.

Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам заключения, а также способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. По данным ООН, казни учащаются, 95% военнопленных подвергаются пыткам, лишены элементарных потребностей и доступа", — подчеркнул министр.

Он призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест российских палачей. Кроме того, Сибига высказался за усиление санкционного давления на Россию.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что ОГП начал уголовное производство насчет вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области РФ. Он подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

"Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", — написал он.

Напомним, в сети распространяется информация о массовой гибели, как утверждается, бойцов ВСУ. По данным аналитического проекта DeepState, речь идет о расстреле наших военных россиянами. Так, в четверг, 10 октября, в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области могли погибнуть сразу девять украинских военнослужащих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины вернули позиции возле населенного пункта Новогродовка Донецкой области. В то же время российская армия продвинулась возле Веселого на Донбассе, а также возле населенных пунктов Спальное и Бирки Курской области и населенного пункта Кругляковка Харьковской области.