Россияне оттеснили ВСУ в Курской области? Зеленский прокомментировал ситуацию

Усилия со стороны россиян были немалыми

Несмотря на то, что россияне перекидывают свои войска на Курское направление и пытаются оттеснить наших бойцов оттуда, успехов в этом у них нет. В частности, ранее определенные рубежи остаются за ВСУ.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"О Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", — отметил глава государства.

Он добавил, что заслушал доклады от главка ВСУ Александра Сырского также по другим направлениям, в частности Донецкому и Запорожскому.

"В целом Донецкая область и Запорожское направление — это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение", — сказал президент в вечернем обращении.

Заметим, что в Курской области российские войска, вероятно, продвинулись на левом фланге украинского плацдарма и поставили под угрозу окружение части ВСУ, которые признавали также украинские военные паблики.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина сможет удерживать освобожденные территории во временно контролируемой россиянами Курской области не менее нескольких месяцев. Российские войска не смогли достичь весомых успехов на этом направлении, а у Украины нет никаких проблем с логистикой группировки войск на Курщине.