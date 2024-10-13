"Абсолютне варварство": Сибіга емоційно відреагував на черговий розстріл українських бійців та звернувся до світу

Він назвав дії росіян грубим порушенням міжнародного гуманітарного права

Російські військові все частіше страчують українських військовополонених. Міжнародна спільнота має вжити негайних заходів щодо цього.

Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він закликав вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць ув'язнення, а також сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.

"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. За даними ООН, страти стають частішими, 95% військовополонених піддаються тортурам, позбавлені елементарних потреб і доступу", — підкреслив міністр.

Він закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт російських катів. Крім того, Сибіга висловився за посилення санкційного тиску на Росію.

Своєю чергою генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що ОГП розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині. Він наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

"Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", — написав він.

Нагадаємо, мережею шириться інформація про масову загибель, як стверджується, бійців ЗСУ. За даними аналітичного проєкту DeepState йдеться про розстріл наших військових росіянами. Так, у четвер, 10 жовтня, в районі населеного пункту Зелений Шлях на Курщині могли загинути одразу дев’ять українських військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за даними аналітиків DeepState, Сили оборони України відновили позиції біля населеного пункту Новогродівка Донецької області. Водночас російська армія просунулась біля Веселого на Донбасі, а також біля населених пунктів Спальне та Бірки Курської області та населеного пункту Кругляківка Харківської області.