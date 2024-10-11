Хотел стать "мэром" и сливал позиции ВСУ: как наказали предателя, помогавшего в захвате Бахмута

Предатель также отправлял россиянам данные о местонахождении объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора

Агент ФСБ, который помогал российским военным захватить Бахмут, приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Он передавал россиянам геолокации украинских войск во время боев за этот город.

Об этом 11 октября сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Отмечается, что приговор гражданину вынесен за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"Прокуроры доказали, что в мае 2022 года житель г. Бахмут добровольно сотрудничал с представителем государства, совершившим полномасштабное вторжение на территорию суверенной Украины. В течение месяца он неоднократно передавал через мессенджер Telegram текстовые сообщения сотруднику ФСБ РФ. В предоставленной информации содержались координаты мест дислокации личного состава Вооруженных сил Украины и сосредоточение военной техники на территории населенного пункта", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что выполняя указания российского силовика мужчина присылал ему данные о местонахождении объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора.

За выполнение таких заданий он рассчитывал в будущем получить от россиян псевдодолжность "мэра г. Славянск", о чем записал на свой телефон соответствующее видео. Во время выполнения очередного задания мужчину задержали правоохранители.

В СБУ тем временем подчеркнули, что предателем оказался 39-летний житель Бахмута, попавший в поле зрения россиян через свои прокремлевские посты и видео в Телеграмм-каналах.

"Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена ​​Службой безопасности. Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России", — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ разоблачила "крота", который мобилизовался в ВСУ. Он намеревался скорректировать удары противника по своему подразделению.