Україна готова лише до теплої зими: що буде за -10°C на вулиці

При зниженні температури вимкнення світла буде довше

Найближчим часом в Україну прийдуть перші заморозки і люди почнуть користуватись обігрівачами у приміщеннях. Проте ситуація в енергетиці може погіршитися, якщо температура повітря на вулиці опускатиметься нижче 3-5 градусів уночі.

Про це в ефірі телеканалу "Київ-24" повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, у разі зниження температури до 10 градусів морозу, відключення світла триватиме від 10 до 12 години на добу.

Корольчук зазначив, що енергетика України готова лише до теплої зими.

Експерт уточнив, що в умовах суворішої зими можливі висновки з роботи теплових блоків, на яких нещодавно провели ремонт. При цьому ремонтні роботи були не капітальними, оскільки на це не було часу та фінансових можливостей.

Те саме стосується і підстанцій "Укренерго", яких було знищено влітку 2024 року — їх не відновили повністю. Ще залишилися проблеми з 2022 та 2023 років.

"З того часу багато підстанцій перебувають у режимі оперативного ремонту. Десь поставили нові трансформатори, але не всюди. Коментуючи оптимістичні заяви "Укренерго" про наявність додаткового обладнання, скажу, що це точно не факт, що все це обладнання можна буде використати відразу без попередньої підготовки", — заявив Корольчук.

Раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Єлизавета Ясько закликала українців готуватися до масштабних відключень світла взимку.