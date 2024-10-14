Нардепы увидят план победы? Зеленский выступит на днях в Раде

Украинцам обещали предоставить важный документ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить в Верховной Раде в среду, 16 октября. Предварительно лидер страны должен представить план победы.

Об этом сообщил украинский журналист, политик и общественный деятель Сергей Лещенко. Сообщение сделал в своем Telegram. Кроме того, новость подтвердил и народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"В среду 16 октября президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление Плана победы", — написал Лещенко.

"Зеленский выступит в Раде в среду и представит план победы. Я об этом говорил сегодня в Раде", — написал Гончаренко.

План победы Украины

Отметим, что президент Зеленский впервые заявил о плане победы Украины несколько месяцев назад. Ранее речь шла о так называемой "формуле мира", которая охватывала десять важных пунктов.

В то же время, как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, представленный в США план победы Украины не является заменой "формулы мира" и имеет ряд отличий. Главное, что этот план направлен на то, чтобы силой заставить российский режим пойти на соглашение о мире именно по формуле президента Украины Владимира Зеленского.

Полное содержание документа публично пока не раскрывалось, но Зеленский без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы уже в ближайшее время увидят "план победы". При этом он будет представлен без определенных цифр и конкретики, ведь у плана есть и дипломатические, и военные, и экономические критерии. Но партнеры Украины получили весь план, ведь они его часть.