Покажут, но не все? У Зеленского рассказали, когда украинцам презентуют "План победы"

Некоторые данные украинцы уже знают

"План победы Украины" уже в ближайшее время могут показать украинцам. Именно его Владимир Зеленский недавно презентовал европейским партнерам.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, некоторые данные украинцы уже знают.

Подоляк отметил, что граждане увидят не весь "План победы", без определенных цифр и конкретики, ведь он имеет и дипломатические, и военные, и экономические критерии. Но партнеры Украины получили весь план, ведь они его часть.

По словам советника руководителя ОП, здесь следует понимать, на каком этапе сейчас война и почему украинцам важно знать, что входит в "План победы".

"В ближайшие дни украинцам будет презентован "План принуждения РФ к миру", который Зеленский представил в Европе", — сказал Подоляк.

По его словам, большинство партеров уже его увидели, но в нем важно именно принуждение России к миру, на принципах, которые устраивают Украину. У формулы "украинского мира" именно эта позиция, она четко зафиксирована.

Напомним, что на предстоящем втором Саммите мира вполне могут присутствовать представители России, но не лидер страны Владимир Путин. И им может быть представлен "План победы" Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский объяснил, в чем смысл "Плана победы" Украины.