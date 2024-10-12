Покажут, но не все? У Зеленского рассказали, когда украинцам презентуют "План победы"
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Некоторые данные украинцы уже знают
"План победы Украины" уже в ближайшее время могут показать украинцам. Именно его Владимир Зеленский недавно презентовал европейским партнерам.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, некоторые данные украинцы уже знают.
Подоляк отметил, что граждане увидят не весь "План победы", без определенных цифр и конкретики, ведь он имеет и дипломатические, и военные, и экономические критерии. Но партнеры Украины получили весь план, ведь они его часть.
По словам советника руководителя ОП, здесь следует понимать, на каком этапе сейчас война и почему украинцам важно знать, что входит в "План победы".
"В ближайшие дни украинцам будет презентован "План принуждения РФ к миру", который Зеленский представил в Европе", — сказал Подоляк.
По его словам, большинство партеров уже его увидели, но в нем важно именно принуждение России к миру, на принципах, которые устраивают Украину. У формулы "украинского мира" именно эта позиция, она четко зафиксирована.
Напомним, что на предстоящем втором Саммите мира вполне могут присутствовать представители России, но не лидер страны Владимир Путин. И им может быть представлен "План победы" Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский объяснил, в чем смысл "Плана победы" Украины.