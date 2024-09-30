Разница большая: Ермак объяснил, чем План победы Украины отличается от Формулы мира

Украинский план победы можно охарактеризовать как "мир через силу"

Представленный в США план победы Украины не является заменой "Формули мира" и имеет ряд отличий. Но главное – этот план направлен на то, чтобы силой заставить российский режим пойти на миротворение именно по формуле президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что план победы можно охарактеризовать как "мир через силу".

По словам Ермака, визит в США показал, что партнеры Украины понимают действия Украины, важность перенесения войны на российскую территорию, потребности и стратегию Киева. Также он выразил надежду, что партнеры поняли разницу между планом победы и "Формулой мира".

"Это условие, чтобы мы перестали думать о том, что там в голове у безумных властителей Кремля, чтобы наш мир наступил именно через силу, чтобы Украина была сильной, Украина была такой, которая сможет получить справедливый мир. Мы почувствовали полное понимание такой позиции. Есть, безусловно, вопросы непростые, над которыми нужно работать. Это не происходит за один день", – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что "план победы" предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины. Его получит для ознакомления не только Джо Байден, но и оба кандидата в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ отправят еще нескольким партнерам нашего государства. Он будет открыт всем, кто должен его знать и помочь Украине в достижении цели.

При этом план победы Владимира Зеленского, который уже продемонстрировал президент западным союзникам Украины, не вселяет надежды у украинских военных на передовой. Они мало о нем говорят, беспокоясь о своих насущных ежедневных проблемах.