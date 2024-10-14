Нардепи побачать план перемоги? Зеленський виступить днями у Раді

Українцям обіцяли представити важливий документ

Президент України Володимир Зеленський планує виступити у Верховній Раді у середу, 16 жовтня. Попередньо, лідер країни має представити план перемоги.

Про це повідомив український журналіст, політик та громадський діяч Сергій Лещенко. Допис зробив у своєму Telegram. Крім того, новину підтвердив і народний депутат України Олексій Гончаренко.

"У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу — це публічне представлення Плану перемоги", — написав Лещенко.

"Зеленський виступить в Раді в середу і представить план перемоги. Я про це говорив сьогодні в Раді", — написав Гончаренко.

План перемоги України

Зауважимо, що президент Зеленський вперше заявив про план перемоги України кілька місяців тому. До цього йшлося про так звану "формулу миру", яка охоплювала десять важливих пунктів.

Водночас, як зауважив голова Офісу президента Андрій Єрмак, представлений в США план перемоги України не є заміною "формулі миру" та має низку відмінностей. Головне, що цей план спрямований на те, щоб силою змусити російський режим піти на укладення миру саме за формулою президента України Володимира Зеленського.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривали, але Зеленський без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема, у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці вже найближчим часом побачать "план перемоги". При цьому він буде представлений без певних цифр та конкретики, адже план має і дипломатичні, і військові, і економічні критерії. Але партнери України отримали весь план, адже вони його частина.