За нападение с топором на работника ТЦК братья получили срок

В суде мужчины частично признали свою вину

Двое жителей Черновицкой области, которые напали в марте 2024 года с топорами на сотрудника ТЦК, получили по более чем 3 года тюрьмы каждый. Напомним, инцидент произошел в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча".

О приговоре суда сообщило издание Zaxid.net. Отмечается, что мужчины свою вину признали частично.

"Следователи выяснили, что к нападению причастны двое местных жителей, которые являются родными братьями. Это Борис и Александр Крашенинниковы, один из них — действующий военнослужащий. Сначала к военным на коне подъехал 28-летний мужчина, который в руках держал топор. Пока они стояли на дороге и общались, другой местный житель, управляя желтой "Нивой", с разгона наехал на 41-летнего служащего ТЦК и сбил его, еще один военный успел отскочить. Затем 43-летний водитель "Нивы" развернулся, снова подъехал к представителям ТЦК, вышел из машины с топором и нанес им несколько ударов обухом", — пишет издание.

Двумя топорами мужчины нанесли сержанту по одному удару каждый металлическим обухом в участок плеча и предплечья. Из-за этого пострадавший военнослужащий получил повреждение в виде синяков, а также ссадин.

После этого обвиняемые подошли к служебному автомобилю Seat Alhambra и топором разбили четыре окна и растолкали кузов. Затем оба нападавших уехали.

В суде старший обвиняемый частично признал свою вину, объясняя свои действия гневом из-за пропавшего на войне сына. По его словам, инцидент произошел, когда он возвращался с работы в лесу на автомобиле "Нива". Из-за неисправных тормозов он якобы случайно задел то ли автомобиль военных, то ли самого потерпевшего.

Оба подсудимых утверждали, что ранее видели пострадавшего военного возле районного ТЦК, куда старший мужчина приходил по делу из-за пропавшего сына. Это и послужило причиной его злости на ТЦК. Во время суда Крашенинниковы извинились перед потерпевшим.

Младший обвиняемый рассказал о ссоре на КПП, отмечая, что раньше его там не останавливали. Он также упомянул о своей службе в добровольческом батальоне "Волки да Винчи" 67-й бригады Правого сектора, хотя зарплаты не получал и об увольнении официально не знал.

Судья Ульяна Стефанко, рассмотрев все доказательства, вынесла приговор: 43-летнему буковинцу – 3 года и 6 месяцев заключения, 28-летнему – 3 года и 3 месяца. Срок наказания начнется со дня вступления приговора в законную силу. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полиция задержала нападающих на военного в Ивано-Франковске. 11 сентября там избили военного и прохожего, заступившегося за бойца.

Также мы рассказывали об избиении и издевательствах на камеру военного в городе Смела Черкасской области. Событие вызвало большой резонанс в обществе.