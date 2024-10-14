Продолжение скандала в Днепре с ТЦК: гендиректор Steko получил сюрприз от полиции

48-летний мужчина вел себя дерзко, высказывался нецензурной лексикой в ​​сторону военного, а затем и в сторону ТЦК

В отношении генерального директора компании Steko Сергея Положая, который скандалил с сотрудниками ТЦК в Днепре и обзывал их, полиция открыла уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе Полиции Днепропетровской области. Там напомнили, что инцидент случился на площади Шевченко 12 октября.

"Во время проверки военно-учетных данных 48-летний мужчина вел себя дерзко и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в ​​сторону военного", — говорится в сообщении.

Отметим, что в пресс-службе не называют имен, но речь, вероятно, идет о Сергее Положае, с которым в то же время случился скандал с военными и ТЦК в городе Днепр.

Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после случившегося скандала Сергей Положай прокомментировал его на своей странице в Instagram. Он нелестно выразился в сторону сотрудников ТЦК.