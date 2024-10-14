Известный блогер выехал из Украины после облав ТЦК (видео)

Неизвестно как ему удалось пересечь границу

Украинские блогеры в связи с войной России против Украины и мобилизацией выезжают заграницу. Ранее сообщалось о побеге в Испанию Александра Волошина и поступком Паши Бумчика, который пересек Карпаты и оказался в Румынии после получения повестки. Через несколько дней после облавы сотрудников ТЦК Украину покинул Юра Скайф.

Львовский блогер, который снимает пранки и смешные видеоролики, уехал в Польшу, о чем рассказал своим подписчикам. О том, как ему удалось пересечь границу, Юра Скайф умолчал.

По его словам, после того как он покинул неназванное заведение в субботу, 14 октября, около полусотни человек в масках набросились на посетителей. Его вместе с друзьями вытащили из машины и начали бить. Затем бросили на землю и пинали ногами. Кричали: "Лежи!"

Блогер отметил, что нападавшие были русскоговорящими. После избиения якобы подошли сотрудники полиции и проверили документы. В ответ на жалобы правоохранители просили указать на того, кто его избил, но поскольку там было много людей в масках, он не смог узнать нападавших.

Отметим, что Юра Скайф рассказал о происшедшем очень эмоционально, используя большое количество нецензурной лексики.

Через несколько дней мужчина снял новый ролик, в котором пояснил, что ради своей безопасности уехал в Польшу. Остается только догадываться, как он смог пересечь границу.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что во время облавы Юра Скайф получил повестку в военкомат.

Осторожно, ненормативная лексика!

Напомним, в воскресенье, 13 октября, во Львове прошли масштабные рейды с привлечением работников территориальных центров комплектования. Проверяли общественные заведения Сыховского района города. Сообщалось, что кроме спортзала, люди в масках ворвались на свадьбу.