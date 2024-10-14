Слишком много броней? Проверки нагрянут на критически важные предприятия в одной из областей

Будут выявлять злоупотребления по вопросам бронирования и отсрочек

В понедельник, 14 октября, в Волынской областной военной администрации (ОВА) прошло совещание с представителями силовых структур, территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)и налоговой инспекции.

Обсудили выполнение мобилизационных заданий в области, а также злоупотребления при бронировании сотрудников. Об этом сообщает начальник ОВА Юрий Погуляйко в своем телеграм-канале.

"Такие случаи есть, поэтому было принято решение провести аудит "критических" предприятий на предмет выявления злоупотреблений при бронировании своих работников", – говорится в публикации.

Руководитель ОВА напомнил, что война в Украине продолжается. Он добавил, что мобилизационные задачи, поставленные Генштабом, должны быть выполнены, поэтому любые злоупотребления по вопросам бронирования и отсрочек не допустимы.

Между тем, экономическое и оборонное ведомства совместно должны подготовить и представить Кабмину проект решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев. Такое решение было принято из-за возмущения президента Украины Владимира Зеленского, вызванного бронированием 1,5 миллиона человек.