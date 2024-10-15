Что будет, если не платить штраф от ТЦК: в Минюсте объяснили

Есть 15 дней, чтобы сумма наказания не удвоилась

Сотрудники территориальных центров комплектования имеют право налагать штрафы на нарушителей военного учета. Если не оплатить штраф вовремя, можно нарваться на арест средств на банковских счетах, их принудительное списание, а также арест имущества с возможностью его продажи.

Как пояснили в Министерстве юстиции по запросу "Судебно-юридической газеты", согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штраф должен быть уплачен в течение 15 дней с момента получения постановления о его наложении. Если постановление обжаловано, то этот срок начинается после того, как жалоба будет отклонена.

Исполнительная служба, в первую очередь, блокирует финансовые ресурсы должника: как в национальной, так и в иностранной валютах. Если у лица нет средств, под арест могут попасть недвижимость или даже бытовые вещи. Однако законодательство предусматривает, что у должника не могут забрать все его имущество — некоторые вещи остаются за пределами взыскания.

Напомним, что украинцам, которые уклоняются от военного учета или нарушают его правила, грозят штрафы от 17 до 25 тысяч гривен. Узнать об их существовании можно двумя способами.

Условно путь штрафа ТЦК – от выписки до принудительного взыскания можно разделить на два этапа. На первом не всегда можно узнать о его существование.

Как осуществляется административное наказание:

ТЦК и СП выносит постановление о привлечении к административной ответственности и дает срок выплаты штрафа (15 дней);

если за это время штраф не уплачен, ТЦК и СП передает постановление в органы Государственной исполнительной службы. Штраф удваивается, открывается исполнительное производство, налагаются аресты на имущество и банковские счета.