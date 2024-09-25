У всех украинцев скоро истечет отсрочка от мобилизации: в ТЦК сделали заявление

Подать заявление повторно можно через "Резерв+" или же в бумажной форме

Срок действия всех отсрочек от мобилизации, которые получали украинцы, заканчивается 9 ноября 2024 года. Это касается даже тех, которые были выданы недавно или будут выданы в конце сентября и в октябре. Каждому необходимо будет повторно подавать заявление на ее продление.

Об этом "Телеграфу" сказал представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин. По его словам, максимально отсрочка предоставляется на 90 дней (отсрочку на 6 месяцев, как заявил собеседник, уже не дают).

"Отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации", — сказал он, ссылаясь на постановление Кабмина №560.

То есть, если действие закона продляется на три месяца, то и отсрочка, соответственно, тоже. В то же время Истомин подчеркнул, что если человеку, например, дали отсрочку 25 сентября, то она все равно будет действовать до 9 ноября, а затем ее следует продлить.

В то же время адвокат Дарья Тарасенко сообщала, что в большинстве случаев отсрочка оформляется к дате, когда планируется окончание военного положения. Сейчас военное положение продлено до 9 ноября. Поэтому отсрочка также остается действующей до этой даты.

Подать заявление можно через "Резерв+" или же в бумажной форме. После этого человека должны вызвать на военно-врачебную комиссию или предоставление дополнительных документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам можно получить отсрочку от мобилизации в Украине.