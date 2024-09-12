Штрафы от ТЦК: где и как оплатить, чтобы избежать удвоения суммы

Если не согласны с постановлением, его можно обжаловать в суде

Украинцы, уклоняющиеся от военного учета или нарушающие его правила, рискуют получить значительные штрафы. Суммы штрафов варьируются от 17 до 25 тысяч гривен.

Если их не оплатить в течение двух недель, то наказание удваивается. Об этом рассказала адвокат Елена Карнаух-Голодняк в эфире "Украинского радио".

Где и как оплатить штраф

Штраф от ТЦК можно оплатить в кассе любого банка Украины. Кроме того, оплату можно произвести через онлайн-банкинг, используя реквизиты, указанные в сообщении об административном нарушении. Важно сделать это в течение 15 дней во избежание удвоения суммы.

Можно ли обжаловать штраф

Если лицо не согласно со штрафом, оно имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Однако многие граждане предпочитают оплатить штраф, чем тратить время на судебные процессы. По словам адвоката, суды довольно часто отменяют такие штрафы, однако отсутствие единой позиции Верховного Суда усложняет этот процесс.

Карнаух-Голодняк также отмечает, что территориальные центры комплектования часто ошибаются при наложении штрафов из-за постоянных изменений в инструкциях.

"ТЦК – это первопроходцы провальных штрафов", — подчеркнула она.

Напоминаем, чтобы обжаловать штраф от ТЦК, следует обращать внимание на:

ненадлежащее уведомление о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении в ТЦК. Согласно статье 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) каждый имеет право присутствовать на рассмотрении дела, которое его касается. Отсутствие такого сообщения нарушает это право, лишая человека возможности высказать свою позицию, предоставить доказательства в свою пользу и воспользоваться помощью адвоката;

необоснованность и неправильная сборка. Часто руководители ТЦК ограничиваются общим перечнем нарушений законодательства, не предоставляя конкретных доказательств вины гражданина. Также встречаются случаи, когда в постановлении неправильно указаны нормы закона, которые якобы нарушило лицо. Например, вместо четкой ссылки на конкретный пункт или часть статьи указывается только общая статья КУоАП;

Также основанием для обжалования постановления ТЦК может служить превышение сроков привлечения к административной ответственности. Часто случается, что штрафы налагаются за нарушения, совершенные значительно раньше, чем был составлен протокол. Согласно статье 38 КУоАП, административное взыскание за определенные правонарушения может быть наложено в течение ограниченного периода времени. Если этот срок истек, постановление ТЦК является незаконным и подлежит отмене. Поэтому военнообязанным следует внимательно проверять дату совершения правонарушения, указанную в постановлении, и сравнивать ее с датой составления протокола.

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