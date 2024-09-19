Штраф от ТЦК: когда информация попадает в реестры и где ее искать

На первом этапе узнать о нем можно только из письма, направленного "Укрпочтой"

Украинцам, уклоняющимся от военного учета или нарушающим его правила, грозят штрафы от 17 до 25 тысяч гривен. Узнать о его существовании можно двумя способами.

Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, условно путь штрафа ТЦК – от "выписки" до принудительного взыскания можно разделить на два этапа. На первом не всегда можно узнать о его существовании.

Как осуществляется административное наказание:

ТЦК и СП выносит постановление о привлечении к административной ответственности, и дает срок на уплату штрафа (15 дней)

Если за это время штраф не уплачен, ТЦК и СП передает постановление в органы Государственной исполнительной службы. Штраф удваивается, открывается исполнительное производство, налагаются аресты на имущество и банковские счета

По словам адвоката, на первом из этих этапов не существует реестра, из которого человек мог бы узнать о наложении штрафа. В этот период о штрафе можно узнать только из письма, направленного "Укрпочтой" (при условии, что ТЦК и СП такое письмо направит, и адресат его получит).

Однако на втором этапе, когда ТЦК передал постановление в органы исполнительной службы, о штрафе можно узнать из реестра. Для этого достаточно ввести данные в поле "Данные должника" и нажать поиск. Сделать это можно на сайте Минюста по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обжаловать штраф от ТЦК. Для этого существует несколько оснований.