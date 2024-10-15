Що буде, якщо не платити штраф від ТЦК: у Мін’юсті пояснили

Є 15 днів, щоб сума покарання не подвоїлася

Працівники територіальних центрів комплектування мають право накладати штрафи на порушників військового обліку. Якщо не сплатити штраф вчасно, можна нарватися на арешт коштів на банківських рахунках, їх примусове списання, а також арешт майна з можливістю його подальшого продажу.

Як пояснили в Міністерстві юстиції на запит "Судово-юридичної газети", згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту отримання постанови про його накладення. Якщо постанову оскаржено, цей термін починається після того, як скаргу буде відхилено.

Виконавча служба в першу чергу блокує фінансові ресурси боржника: як у національній, так і в іноземній валютах. Якщо ж в особи немає коштів, під арешт можуть потрапити нерухомість або навіть побутові речі. Однак законодавство передбачає, що у боржника не можуть забрати все його майно — певні речі залишаються поза межами стягнення.

Нагадуємо, що українцям, які ухиляються від військового обліку або порушують його правила, загрожують штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Дізнатися про їх існування можна двома способами.

Умовно шлях штрафу ТЦК – від "виписки" до примусового стягнення можна розділити на два етапи. На першому не завжди можна дізнатись про його існування.

Як здійснюється адміністративне покарання:

ТЦК та СП виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та дає строк на сплату штрафу (15 днів);

якщо за цей час штраф не сплачено, ТЦК та СП передає постанову до органів Державної виконавчої служби. Штраф подвоюється, відкривається виконавче провадження, накладаються арешти на майно та банківські рахунки.