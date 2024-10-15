Лучшее время для войны? Почему мобилизационный возраст нужно снизить

Командир считает, что так будет лучше для армии

Командир 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", полковник Игорь Оболенский объяснил, почему он выступает за снижение мобилизационного возраста до 21 года.

Своими мыслями он поделился в интервью "Украинской правде". Отвечая на вопросы журналиста Романа Кравца, Оболенский заявил, что "тяжелые времена рождают сильных людей". По его словам, чем больше сейчас людей, особенно молодежи, почувствует, что такое война, тем легче военным будет дальше.

"Следует вспомнить Карла фон Клаузевица, который говорил: "Трем элементам соответствуют три действующие на войне силы — народ, армия (полководец) и правительство". Как сделать так, чтобы это работало в единой системе? Чем больше народ почувствует весь негатив, который есть сейчас, тем мы будем эффективнее в будущем", — отметил Оболенский.

Кравец задал Оболенскому вопрос "А кто тогда останется здесь жить?". Этот вопрос задают демографы в связи с нынешними событиями. На это полковник ответил, что "тотальной смерти не существует", а в его подразделении есть люди, которые неоднократно получали ранения, но все равно возвращались в строй.

"У меня вопрос: "Почему у нас получается сохранить людей?". Потому что мы эффективно планируем операции, потому что у бойцов есть доверие к государству, к главкому. Есть доверие друг к другу. И даже если это будет 21 год, это будет гораздо эффективнее, потому что речь идет о молодежи, которая почувствует на себе негатив войны, создаст профессиональную армию и уничтожит врага", — заявил командир "Хартии".

Оболенский считает, что снижение возраста до 21 года необходимо, поскольку в этот период человек больше понимает жизнь, чем в 18 лет. Именно в этом возрасте молодежь чувствует, что такое война.

"Когда началась агрессия России в 2014 году, многим нашим ребятам было по 12 лет и старше. Моему сыну сейчас 11. Если война будет еще 10 лет, он придет в армию. Моя задача сейчас – создать такие условия, чтобы я не переживал, что мой сын придет в армию, а о нем кто-то не позаботится", — подчеркнул полковник.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, о том, как ТЦК выявляет нарушителей военного учета.