Украинцы хотят снизить мобилизационный возраст: чего требуют у президента

Обращение уже набрало необходимое количество голосов

Петиция об уменьшении мобилизационного возраста до 50 лет набрала необходимое количество голосов. Теперь его должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

5 июля 2024 года Андрей Азаров зарегистрировал электронную петицию №22/229766-эп на официальном сайте президента. В документе он призывает снизить мобилизационный возраст мужчин с 60 до 50 лет, мотивируя это тем, что такое решение может улучшить экономическое положение в стране.

К моменту написания новости петиция уже набрала 25 тысяч 371 голос, превысив необходимый порог в 25 тысяч. Теперь, согласно процедуре, Зеленский должен рассмотреть это обращение. После рассмотрения на официальном сайте будет опубликован ответ президента о дальнейших действиях по этому вопросу.

Петиция по снижению мобилизационного возраста

Напомним, что призывной возраст в военное положение по закону о мобилизации наступает с 25 лет. Однако в Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста.

Это произойдет тогда, когда военное руководство страны поставит такую задачу перед народными депутатами. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

По его словам, призывной возраст нужно снижать постепенно.

"Будет запрос у военных по поводу омоложения призывного возраста — и это произойдет. Мы же видим, что война затягивается. Но если случится, то, по моему мнению, снижать призывной возраст нужно постепенно — сначала до 23 лет, например", — отметил Горбенко.

Однако Верховная Рада сейчас не рассматривает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Реальных дискуссий о понижении вопроса мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого. Об этом подчеркнул спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также "Телеграф" писал, что депутаты готовятся к рассмотрению законопроекта о запрете мобилизации лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Верховная рада должна рассмотреть его уже в начале сентября.