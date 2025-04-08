Необычный покупатель: в "Сильпо" заметили мужчину со странным домашним любимцем (видео)

Говорят, он так ходит постоянно

Иногда выбор домашних питомцев может по-настоящему удивить. Именно такая необычная ситуация привлекла покупателей в одном из тернопольских супермаркетов "Сільпо".

На ролике, опубликованном на инстаграм-странице "Типового Тернополя" видно, что местный мужчина рассчитывается на кассе с спокойно сидящим на его плече голубем. Как выяснилось из комментариев, этот мужчина довольно известной личностью в Тернополе. Он ежедневно прогуливается по городу в таком необычном сопровождении, торгует на местном базаре, а также, по словам очевидцев, даже ремонтирует автомобиль во дворе дома вместе со своим пернатым компаньоном.

"Он всюду с ним: и у дома машину моет, и всюду", — отметила одна из пользовательниц под ником nataliya_hair_style. Мнения тернополян по поводу необычной дружбы разделились. Большинство комментаторов положительно восприняли такое явление, считая его проявлением заботы о животных.

"Когда до человека дошло, что природа и человек — одно целое. Вообще приятно видеть людей, которые заботятся о птицах", — написала lily_lisya. "На фоне того, что происходит в мире, считаю, счастливый человек и добрый", — поддержала ее пользователь yrozova.

Однако некоторые комментаторы говорят, что птичка может быть привязана шнурком. "Видела на дружбе, не знаю точно ли этот мужчина, то тот бедный голубь был привязан шнурком, и очень несчастный, у мужика какие-то умственные отклонения", — поделилась своими наблюдениями krilova.masha.

Некоторые шутливо сравнивают эту ситуацию со сценами из фильма "Сам дома",

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