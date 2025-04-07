Пошлины Трампа обвалили рынки: экономист рассказал, грозит ли США финансовый кризис

США в этой ситуации выглядят более уверенными, чем ЕС и Китай

После введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом, многие мировые биржи отреагировали рекордным падением. Однако скорее всего Вашингтон не заинтересован в глубоком финансовом кризисе, а потому рецессия в стране выглядит маловероятной.

Об этом "Телеграфу" рассказал экономист, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран. По его словам, в базовом варианте развития событий ключевые игроки начнут договариваться об изменениях правил торговли или предоставлению США других привилегий, не связанных с торговлей.

"Это могут быть как инвестиции в экономику США, так и приобретение казначейских обязательств правительства США с низкой доходностью. Уже 50 стран заявили о готовности к дополнительным переговорам с США, включая Индию и Бразилию. Позиция ЕС и КНР остается принципиальной, но неизвестно, какое время она будет такой", — сказал Шапран.

Экономист допускает, что шок на рынке может повториться, если за 3-4 недели ситуация останется прежней. При этом он уверен, что США не заинтересованы в финансовом кризисе, поэтому вероятность падения рынков до критического уровня и наступления рецессии выглядит незначительной, хотя и растущей.

Он обращает внимание на то, что рынок США отреагировал "сдержано", в то время как в Азии и Европе реакция была более "истеричной". Это, по его словам, связано с тем, что там очень много стран с открытыми экономиками, зависящими от экспорта. Из-за этого некоторые страны ЕС были вынуждены закрыть торги, чтобы защитить инвесторов в случае чрезмерного понижения индексов. Шапран подчеркивает, что такой шаг предусмотрен регламентом многих мировых бирж.

"В любом случае позиции США сейчас выглядят более уверенными, чем КНР и ЕС, именно поэтому я думаю, что после того как стороны поторгуются риском Первой мировой торговой войны уменьшится и рынки придут в норму. Но для этого требуется согласие на переговоры КНР и ЕС, которое зависит не только от экономики, но и от политических вопросов", — отметил экономист.

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп объявил о новых пошлинах на товары из 185 стран, фондовые биржи по всему миру резко упали. Это стало самым большим обвалом за долгое время, некоторые индексы опустились более, чем на 10%.