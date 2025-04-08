"Путин не осознает": у Зеленского предположили, чем закончится для Кремля игры с Трампом

Украина довольно быстро согласилась на действия по всеобъемлющему прекращению огня. Но Россия со своей стороны всячески затягивает этот процесс.

США постепенно отказываются от стратегии "мягкой дипломатии", которую администрация президента Трампа сначала пыталась применить к России, чтобы заставить ее договариваться о прекращении войны в Украине. Однако действия Кремля разрушают репутацию Трампа и его окружения, поэтому Белому дому придется на это реагировать соответственно.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Национального телемарафона. Он выразил уверенность, что Россия провалит "психологический дедлайн" касательно прекращения огня в Украине, который Трамп установил на 20 апреля.

"Путин не отдает себе отчета, что имеет дело с человеком с максимально выраженной психоэмоциональной активностью. Трамп может терпеть определенное время, но он хочет быстрых результатов. Он построил конструкцию таким образом — мы главные, мы посредники, мы предлагаем", – пояснил Подоляк.

По его словам, Украина достаточно быстро согласилась на синхронизацию усилий для всеобъемлющего прекращения огня. Но Россия со своей стороны всячески затягивает этот процесс. Трамп замечает российскую затяжку и видит откровенно геноцидные удары россиян по Украине. Параллельно все видят российскую ложь о якобы ударах по "исключительно военным объектам" – и в Вашингтоне это могут воспринять как умышленное и демонстративное унижение страны-посредника. Поэтому после 20 апреля США следовало бы ответить максимально мощными санкциями против России, или предоставить Украине больше дальнобойного оружия.

"Не постепенные санкции, а санкции формата эмбарго. Или наоборот, существенный рост соответствующих инструментов для Украины, прежде всего ракет. Как только это заработает, Россия будет готова слушать и придерживаться определенных договоренностей", – резюмировал Подоляк.

Отметим, что Трамп на брифинге для прессы 7 апреля после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что недоволен Россией из-за постоянных атак на Украину. Он сказал, что россияне "бомбят, как сумасшедшие" и в Вашингтоне от этого растет раздражение.

Напомним, что 4 апреля Россия ударила баллистической ракетой с кассетным боезарядом по жилому кварталу в Кривом Роге. В результате атаки на детскую площадку погибли 20 человек, среди них 9 детей. Младшему ребенку было всего 3 года. А в ночь на 6 апреля Кремль совершил массированную атаку на Украину. Взрывы звучали в Киеве, Умани, Полтавской области и т.д. В результате удара пострадали офисы украинских телеканалов и медиа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет.