"Продолжаем": Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ сражаются в Белгородской области РФ

Благодаря операциям в Курской и Белгородской области удалось снизить давление врага в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля впервые подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят военную операцию на территории Белгородской области РФ. По его словам, это верное решение – вернуть войну туда, откуда она пришла.

Об этом президент заявил в видеообращении вечером 7 апреля. Зеленский отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации на фронте, в том числе на операционных плацдармах в Курской и Белгородской области.

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага. И это совершенно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – отметил президент.

Зеленский добавил, что главная цель операций – не захват российской, а максимальная защита украинской территории. Операции ВСУ на Курщине и Белгородщине помогают защитить громады в Сумской и Харьковской областях.

"Важно, что благодаря храбрости и стойкости наших воинов на Курщине, благодаря всей Курской операции удалось снизить давление на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Reuters заявили о продвижении ВСУ в Белгородской области. В то же время Генеральный штаб ВСУ воздерживается от любых заявлений по поводу этих событий. При этом российские военные на Белгородщине и дальше безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции. Армия РФ продолжает штурмовать украинские силы небольшими группами, теряя почти весь личный состав.