Испытание холодом продолжится в Украине посреди весны: прогноз погоды для всех регионов
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Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности
Мокрый снег и заморозки до -5 градусов покроют Украину 8 апреля. Синоптики предупреждают, что холод вернется во все регионы, включая южные области.
Вместе с низкой температурой украинцев ждет пронизывающий северо-западный ветер, который усилит чувство холода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным метеорологов, во вторник в Украине преимущественно будет облачно с прояснениями. В восточных, западных, северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не будет.
Температура воздуха ночью на большинстве территорий снизится до -5 градусов. Только в Луганской области будет теплее – от +2 до +5 градусов. Днем столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, на юге – до +8 градусов.
Ветер северо-западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с сделает холод более ощутимым. На дорогах западных, северных областей и Винницкой области образуется гололедица.
В Киеве ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, днем не выше +3 градусов. Возможен небольшой снег и порывы ветра до 14 м/с.
Из-за резкого понижения температуры Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности. Синоптик Наталья Диденко подтверждает, что 8 апреля холодный воздух охватит все регионы страны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину вернулась зима в апреле. Синоптики рассказали, сколько продлится такая погода.