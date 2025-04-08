Испытание холодом продолжится в Украине посреди весны: прогноз погоды для всех регионов

Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности

Мокрый снег и заморозки до -5 градусов покроют Украину 8 апреля. Синоптики предупреждают, что холод вернется во все регионы, включая южные области.

Вместе с низкой температурой украинцев ждет пронизывающий северо-западный ветер, который усилит чувство холода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным метеорологов, во вторник в Украине преимущественно будет облачно с прояснениями. В восточных, западных, северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не будет.

Температура воздуха ночью на большинстве территорий снизится до -5 градусов. Только в Луганской области будет теплее – от +2 до +5 градусов. Днем столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов, на юге – до +8 градусов.

Ветер северо-западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с сделает холод более ощутимым. На дорогах западных, северных областей и Винницкой области образуется гололедица.

В Киеве ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, днем не выше +3 градусов. Возможен небольшой снег и порывы ветра до 14 м/с.

Из-за резкого понижения температуры Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности. Синоптик Наталья Диденко подтверждает, что 8 апреля холодный воздух охватит все регионы страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину вернулась зима в апреле. Синоптики рассказали, сколько продлится такая погода.