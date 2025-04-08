Временный переход служил почти 35 лет: как выглядел подвесной мост в Харькове, который называли "пьяный"

Он был одной из "визитных карточек" города

Иногда временное оказывается прочнее многих постоянных вещей. В самом сердце Харькова несколько десятилетий существовал подвесной мост, который соединял берега реки и задумывался как временная конструкция.

История моста началась в 1976 году, когда его построили как временное решение — исключительно для пешеходов. Этот подвесной мост стал уникальным: в Харькове не было другого такого.

И хотя проектировался он как краткосрочная мера, мост простоял более трех десятилетий, соединяя берега реки Харьков, в районе, где она сливается с Лопанью. Без капитального ремонта, без особого ухода — он выдержал шаги тысяч людей.

Так выглядел подвесной мост в 2010 году. Фото: Vasyl Lozinsky

В Facebook-группе Харьков 🇺🇦 вспоминают, что местные жители дали конструкции свое имя — "Пьяный мост".

В 2010 году, спустя 35 лет службы, эксперты признали мост аварийным. В августе его демонтировали, и на 60 метров западнее появился новый мост — более прочный, надежный, но уже не тот.

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