Энергетика будет под надежной защитой? Зеленский доложил по результатам Ставки

Спасать украинскую энергетику от российских атак будут самолеты

Украина готовится к массированным обстрелам россиянами энергетических объектов. Это может произойти, как только начнется отопительный сезон. Кроме ПВО, активное участие в защите энергетики примет и украинская авиация.

МВД составило план оперативного реагирования на обстрелы объектов энергетики. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале президента Владимира Зеленского.

"Энергетическая ставка. Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех задействованных в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций", – говорится в публикации.

Отмечается, что активное участие в защите энергетической инфраструктуры Украины примет наша авиация. Кроме того, было принято решение об усилении противовоздушной обороны в приграничных и прифронтовых регионах нашей страны.

"Министерство внутренних дел представило план мер реагирования на обстрелы и оперативное возобновление повреждений. Продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок", – подытожила пресс-служба.

Напомним, в ближайшее время в Украину придут первые заморозки и люди начнут пользоваться обогревателями в помещениях. Однако ситуация в энергетике может ухудшиться, если температура воздуха на улице будет опускаться ниже 3-5 градусов ночью.

По словам, эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в случае понижения температуры до 10 градусов мороза, отключения света будут длиться от 10 до 12 часов в сутки.