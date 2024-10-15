Енергетика буде під надійним захистом? Зеленський доповів за результатами Ставки

Рятуватимуть українську енергетику від російських атак літаки

Україна готується до масованих обстрілів росіянами енергетичних об’єктів. Це може статися, коли почнеться опалювальний сезон. Окрім ППО, активну участь у захисті енергетики візьме й українська авіація.

МВС склало план оперативного реагування на обстріл об’єктів енергетики. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі президента Володимира Зеленського.

"Енергетична ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх задіяних у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій", – йдеться у публікації.

Наголошується, що активну участь у захисті енергетичної інфраструктури України візьме наша авіація. Крім того, було ухвалено рішення про посилення протиповітряної оборони у прикордонних та прифронтових регіонах нашої країни.

"Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативне відновлення пошкоджень. Продовжується робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок", — підсумувала пресслужба.

Нагадаємо, найближчим часом в Україну прийдуть перші заморозки та люди почнуть користуватись обігрівачами у приміщеннях. Проте ситуація в енергетиці може погіршитися, якщо температура повітря на вулиці опускатиметься нижче 3-5 градусів уночі.

За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, у разі зниження температури до 10 градусів морозу відключення світла триватиме від 10 до 12 годин на добу.