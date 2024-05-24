Как украинцы могут помочь энергетикам: глава "Укрэнерго" дал простые советы

Экономное потребление положительно сказывается на кошельке каждого украинца, отметил он

Из-за российских ударов по энергосистеме Украины введены ограничения потребления электроэнергии, которые быстро не закончатся. Каждый украинец может приобщиться к экономии и помочь энергетикам.

Об этом, а также о том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит, "Телеграф" поговорил с председателем правления "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким: Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы

"Мне очень легко экономить электроэнергию, потому что я рано уезжаю из дома и поздно возвращаюсь (смеется). Ноу-хау у меня такие, как у большинства наших потребителей: не забывать свет выключать, не пользоваться одновременно всеми энергоемкими приборами, которые есть в доме или в квартире, переносить потребление на те часы суток, когда нагрузка на энергосистему низкая. Сейчас это дневные часы", — отметил он.

Кудрицкий добавил, что проводя много времени на работе, почти не включает свет в кабинете и старается не использовать кондиционер для обогрева или охлаждения, особенно утром и вечером. Такую же культуру потребления исповедуют его коллеги в офисах и на объектах "Укрэнерго" по всей стране. Он напомнил, что соблюдение простых правил экономии не только помогает энергосистеме, но снижает стоимость платежки для потребителя.

"Экономное потребление, как правило, очень положительно сказывается на кошельке каждого украинца. Так что дело выгодно. Ну и подстраиваться под график отключений, когда они есть. Украинцам точно нет равных в мире в этой ловкости подстройки к периоду, когда свет появляется. Мы хорошо адаптированы еще с прошлой зимой. Не думаю, что враг может открыть нам что-то новое о жизни при дефиците электроэнергии. Просто нужно быть готовыми ко всему и, по возможности, вносить в это энергетическое сражение свой посильный вклад", — резюмировал он.

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