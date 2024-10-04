В двух областях Украины ввели аварийные отключения: что произошло

Энергетикам нужно время на устранение последствий вражды обстрелов

В Сумской и Полтавской областях в пятницу, 4 октября, с 10.25 ввели аварийные отключения. Их ввели из-за последствий вражеских атак во избежание перегрузки оборудования в основной сети.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Об отмене графиков аварийных отключений будет сообщено дополнительно.

Энергетики объяснили, что в результате дроновой атаки на энергообъект 3 октября обесточивалась часть Сумской области. Велись аварийно-восстановительные работы и энергоснабжение удалось восстановить. Однако для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно время. Поэтому приходится применять графики отключений.

"Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром (4 октября, — ред.) полностью или частично обесточены 528 населенных пунктов. В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Кировоградской областях", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, из-за российских ударов по Шостке Сумской области 1 октября, целый город остался без электроэнергии и воды. Связь работала с перебоями, а лифты были остановлены.

Как сообщал "Телеграф", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Украине грозит масштабный блекаут в случае атаки на атомные электростанции. Этот сценарий может привести к отключению света на несколько дней по всей стране.