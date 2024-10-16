Ночью Россия атаковала Тернопольщину: произошел пожар

Люди не пострадали

Минувшим вечером и ночью россияне атаковали Украину беспилотниками. Незадолго до полуночи взрывы раздавались в Киеве, а ночью враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области.

Как сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, в результате вражеского удара возник масштабный пожар. Сотрудникам ГСЧС удалось быстро локализовать и ликвидировать возгорание. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Он добавил, что к работе над ликвидацией последствий российской атаки были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники. Также в ней участвовало 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.

Как проинформировали в Воздушных Силах Украины, в ночь на 26 октября россияне атаковали Украину 136 ударными БпЛА. Кроме того, враг нанес удар по Донбасу зенитной управляемой ракетой С-300/400 и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине.

"По состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", около 7:30 16 октября раздались взрывы в Киеве. ПВО работала по российским "шахедам".