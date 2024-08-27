На отсрочку от мобилизации может рассчитывать особая категория граждан: кто входит
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Украинцев, зарегистрированных на ВОТ, могут призвать в армию
Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку. Внутри перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, входят в этот список.
Адвокат Дмитрий Франчук объяснил, по каким принципам проводят мобилизацию ВПЛ, зарегистрированных на временно оккупированных территориях. Пишет РБК-Украина.
Все вопросы, связанные с военным учетом, регулируются постановлением Кабинета Министров №1487. Согласно этому документу, ВПЛ берутся на военный учет после регистрации як переселенцы.
Чтобы стать на учет, им нужны:
- заявление;
- паспорт гражданина Украины;
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- для лиц, уволенных в запас – учетно-послужная карточка, предписание воинской части;
- для мужчин, снятых с учета по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;
- решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии).
По словам юриста Дмитрия Франчука, переселенцы имеют право на отсрочку от мобилизации из-за сложных условий, в которых они оказались. Решение по мобилизации ВПЛ принимается индивидуально с учетом конкретных жизненных обстоятельств каждого человека.
Для получения отсрочки ВПЛ должны предоставить доказательства своего статуса переселенца.
Даже при условии потери документов из-за переезда, все равно нужно прибыть в ТЦК. Невыполнение этой обязанности расценивается как нарушение законодательства. Поэтому необходимо обратиться в военкомат и предоставить информацию о регистрации как ВПЛ.
Относительно людей, которые имеют прописку на временно оккупированной территории, их мобилизация сложнее.
"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", – объясняет юрист.
Франчук заключает, что сначала полномасштабной войны существовали определенные трудности с призывом лиц, зарегистрированных на ВОТ. Однако сейчас ситуация изменилась: если такие лица находятся на подконтрольной Украине территории и подпадают под мобилизацию по возрасту и состоянию здоровья, их могут призывать на общих основаниях.
Ранее "Телеграф" писал, должны ли мужчины с отсрочкой проходить ВВК. Комиссия проводится не только с целью определения пригодности к военной службе во время мобилизации, но и с учетными целями.