Нужно ли становиться на военный учет, чтобы получить отсрочку от мобилизации

Это касается и тех мужчин, которые сняты с учета

В условиях военного положения в Украине некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. Основанием могут быть серьезные проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.

Адвокат Яна Меюс в своем сообщении в социальных сетях пояснила, что даже те мужчины, которые не стоят на военном учете или были с него сняты, имеют право на отсрочку. Однако есть условие.

По словам юриста, мужчина сначала должен стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Только после этого гражданин сможет предоставить необходимые документы для отсрочки. Это могут быть медицинские справки или другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения от мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку

По закону ее могут получить мужчины, которые:

имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами медицинской комиссии;

являются родителями трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;

являются опекунами несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;

ухаживают за больными членами семьи.

Также на отсрочку могут рассчитывать другие категории граждан. В этот список входят и внутренне перемещенные лица.

Напоминаем, что уже осенью некоторые категории украинцы смогут оформлять отсрочку онлайн. Приложение "Резерв+" интегрируется с другими реестрами, чтобы упростить процедуру для студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

Кроме того, правительство упростило правила получения отсрочки по семейным обстоятельствам. Законодательство устанавливает четкий срок для оформления акта об уходе – 10 дней. Этот срок не может быть продлен. Также важно знать, что комиссия не имеет права требовать дополнительных документов или проводить опрос свидетелей при оформлении этого акта.

По ее словам, теперь военнообязанным не нужно доказывать наличие или отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход за их родителями.

Однако для получения отсрочки по уходу за родителями жены, муж должен предоставить документы, подтверждающие неспособность жены самостоятельно обеспечить необходимый уход за ними.

Ранее "Телеграф" писал, кто не может получить отсрочку в сентябре. В списке есть студенты и многодетные родители.