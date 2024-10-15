Генсек НАТО посетил миссию Альянса по помощи Украине и передал послание Путину

Он подчеркнул, что Альянс не даст России себя запугать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с Верховным главнокомандующим Объединённых вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и другими высокопоставленными должностными лицами во время своего первого визита в Верховный штаб Альянса в бельгийском городе Монс. Рютте и Каволи вместе посетили новое командование НАТО по помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене, где встретились с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Как сообщается на сайте НАТО, Рютте заявил, что новое командование будет иметь реальное значение для Украины на поле боя и "для нашей собственной безопасности". NSATU будет координировать предоставление военной подготовки и оборудования Украине союзниками и партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, а также поможет в подготовке украинских сил.

Как пишет Reuters, Рютте во время своего первого визита в Миссию Альянса в Украине в Висбадене заявил, что НАТО не будет запугано российскими угрозами. Альянс продолжит оказывать решительную поддержку Киеву.

"Послание (президенту России Владимиру Путину) заключается в том, что мы продолжим, что мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что он не добьется своего, что Украина победит", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на сопротивление некоторых государств, Украина вступит в НАТО, поскольку сейчас это поддерживает большая часть партнеров. Он отметил, что обещания по принятию Украины в Альянс до 2022 года были просто словами, реальная работа началась после полномасштабного вторжения России.