Торецк превратился в сплошные руины: как выглядит город и где сейчас россияне (видео, карта)
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Нет ни одного целого дома
Продолжается эвакуация из города Торецк Донецкой области. За две недели удалось вывезти еще около 2 тысяч местных жителей.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он также опубликовал видео, на котором видны масштабы разрушения города.
"Еще один украинский город – уничтожен ордой извергов… Так сегодня выглядит Торецк, что на Донетчине", — написал он.
В свою очередь спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона сообщила, что российские военные продвинулись в Торецке. Она подчеркнула, что, согласно информации украинской разведки, противник пытается воспользоваться сухой погодой в Донецкой области, активно применяя артиллерию и дроны для достижения своих задач до начала морозов.
"Сегодня (15 октября. — Ред.) DeepState обновил карту, показывая, что в Торецке враг продвигается. К сожалению, должна признать, что это так. Враг использует тактику: артиллерия, уничтожаем город, уничтожаем районы. В Торецке уже нет целых районов ", — отметила Бобовникова.
В свою очередь военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил РБК-Украина, что продвижения россиян в Торецке уже не такие, как были еще полтора-два месяца назад. По его словам, они даются врагу очень большой ценой.
Напомним, 11 октября начальник Торецкой МВА Василий Чинчик сообщил, что Силы обороны Украины контролируют около 40-50% территории города. По его словам, россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город, но Силы обороны дают им достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей.