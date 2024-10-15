Торецк превратился в сплошные руины: как выглядит город и где сейчас россияне (видео, карта)

Нет ни одного целого дома

Продолжается эвакуация из города Торецк Донецкой области. За две недели удалось вывезти еще около 2 тысяч местных жителей.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он также опубликовал видео, на котором видны масштабы разрушения города.

"Еще один украинский город – уничтожен ордой извергов… Так сегодня выглядит Торецк, что на Донетчине", — написал он.

В свою очередь спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона сообщила, что российские военные продвинулись в Торецке. Она подчеркнула, что, согласно информации украинской разведки, противник пытается воспользоваться сухой погодой в Донецкой области, активно применяя артиллерию и дроны для достижения своих задач до начала морозов.

"Сегодня (15 октября. — Ред.) DeepState обновил карту, показывая, что в Торецке враг продвигается. К сожалению, должна признать, что это так. Враг использует тактику: артиллерия, уничтожаем город, уничтожаем районы. В Торецке уже нет целых районов ", — отметила Бобовникова.

В свою очередь военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил РБК-Украина, что продвижения россиян в Торецке уже не такие, как были еще полтора-два месяца назад. По его словам, они даются врагу очень большой ценой.

Торецк на карте

Торецк на карте

Напомним, 11 октября начальник Торецкой МВА Василий Чинчик сообщил, что Силы обороны Украины контролируют около 40-50% территории города. По его словам, россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город, но Силы обороны дают им достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей.