Огонь уничтожил более тысячи домов: на Харьковщине выгорел еще один поселок (фото, видео)

Живьем сгорели четыре человека

На Харьковщине масштабный пожар уничтожил целый поселок. Речь идет о Пески-Радьковские в Боровской поселковой общине Изюмского района Харьковской области.

Огонь уничтожил более тысячи домов, четыре человека погибли в пламени. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Огонь снова пришел из Донетчины — со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", — написал Болвинов.

По его словам, заживо сгорели четыре человека, которые не успели уйти от пожара. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина.

"Они просто не успели убежать — пламя распространялось бешеными темпами", — отметил правоохранитель.

Также в лесу и близ него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы. В настоящее время идет следствие и устанавливаются все обстоятельства пожара. Не исключено, что причиной возгорания стали российские обстрелы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Харьковщине пол села сгорело во время масштабного пожара. Огнем было уничтожено 308 домов.