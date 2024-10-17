Самый современный ЗРК в украинских силах ПВО может сбивать цели в радиусе до 40 км

Комплекс имеет обзорную РЛС на 360 градусов

Среди систем противовоздушной обороны, используемых в Украине, выделяются ЗРК IRIS-T. Они стоят на вооружении воздушных сил с октября 2022 года.

Как отметили в Воздушных силах, ЗРК IRIS-T была одной из первых западных зенитных систем на страже критической инфраструктуры Украины от ракетных атак оккупантов. В ПС поделились видео использования ЗРК IRIS-T.

ЗРК IRIS-T бывает в двух видах – меньшей и большей дальности. Также отличается наведение ракеты. На видео продемонстрирована IRIS-T SLM, это ПВО средней дальности. Ракета, выпущенная из такой системы, уничтожает аэродинамические цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. В воздушных силах назвали IRIS-T самым современным ЗРК на вооружении и отметили, что воевать на нем одно удовольствие.

Сколько ЗРК IRIS-T в Украине.

В апреле стало известно, что в Украине есть три системы IRIS-T SLM, в мае должна быть передана еще одна. Всего до конца 2024 года у Украины ориентировочно должно быть более шести ЗРК, однако точные данные не разглашаются из соображений безопасности. Во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в октябре была анонсирована передача еще одного ЗРК. Стоимость ЗРК IRIS-T SLM около 140 млн евро.

"Телеграф" уже рассказывал, что такие ЗРК стоят на вооружении сил ПВО в Киевской области и защищают столицу. Однако это не единственный зенитно-ракетный комплекс, прикрывающий небо Киева.