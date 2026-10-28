Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Австрийский Raiffeisen Bank International уже почти пять лет заявляет о намерении выйти с российского рынка, однако его "дочка" продолжает работать в РФ. Как пишут "Факты", каждый день присутствия Raiffeisen в России означает поступление денег в российский бюджет, из которого финансируется война против Украины.

Российский "Райффайзенбанк" при этом остается одним из ключевых каналов международных расчетов РФ с Западом. Как отмечают "Факты", банк фактически стал "любимым финансовым каналом Путина": через него, в частности, проходят платежи за российский газ.

Журналисты "Схем" установили, что через клиентов "Райффайзенбанка" неоднократно проходили платежи, связанные с государственным оборонным заказом РФ. В 2024-2025 годах они обнаружили по меньшей мере 26 таких транзакций на сумму более 15 млн рублей, связанных с компанией "Квалитет" — поставщиком смазочных материалов для российского ВПК и армии.

В головном офисе RBI в Вене факт этих транзакций не отрицали, пояснив, что российское законодательство не позволяет банку отказываться от выполнения внутренних платежей в рублях.

Еще одно расследование опубликовала американская Grizzly Research. Аналитики изучили более 25 тысяч российских таможенных деклараций на $1,75 млрд. По их данным, около 20 тысяч операций на $1,19 млрд касались товаров, в отношении которых действовали западные ограничения. Среди них — станки с ЧПУ, интегральные схемы, оптические прицелы и компоненты для танков.

Grizzly также утверждает, что банк использовался в операциях с участием более 30 подсанкционных компаний, а менеджеры Raiffeisen охотно консультировали по поводу обхода санкций и открытия счетов для закупки дронов для российской армии.