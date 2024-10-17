Мобилизировался и сразу в штурмовики? Как происходит рекрутинг в ВСУ

ВСУ нуждается в разных специалистах

В Украине продолжают выписывать повестки военнообязанным мужчинам. Однако некоторые лица могут добровольно присоединиться к ВСУ.

Как говорится в интервью АрмияInform, рекрутеры и инструкторы 46 бригады ДШВ говорят, что каждый мужчина может самостоятельно выбирать профессию в армии, если добровольно присоединится к службе. Человек демонстрирует свои навыки, умения и гражданский опыт, чтобы быть полезным и отвечать потребностям воинской части.

"Кто-то ловко стреляет, а кому-то это не подходит. Возможно, твоей силой является пилотирование. Молодежь, выросшая на компьютерных играх, легко овладевает управлением БПЛА", — говорит рекрутерша.

Также отмечают, что военная служба это не только боевые задачи на нуле. Вооруженные Силы Украины, как и другие структуры, нуждаются в специалистах разных направлений.

"Например, ремонтники выполняют свои задачи далеко от передовой. А есть гражданские специальности вообще не связаны с военной службой, например флорист. Однако даже они хотят быть полезными, и именно для этого был создан интенсив, чтобы человек смог попробовать себя в разных ролях в войске", — объяснила Александра Герасименко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нельзя делать, если мужчину остановили сотрудники ТЦК.