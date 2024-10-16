Только четыре причины считаются уважительными для неявки по повестке

Есть определенные изменения

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины могут получить повестку. Однако есть ряд случаев, которые считаются уважительной причиной неявки в ТЦК после ее получения.

Как говорится на сайте Минобороны Украины, есть четыре причины, которые признаются уважительными при неявке в ТЦК в указанный в повестке срок. В частности это:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).

Вместе с тем, как пояснила адвокат Татьяна Савченко "УНИАН", уважительность причины неявки в каждом индивидуальном случае нужно доказывать. Также есть определенные изменения, которые следует учесть.

"Раньше не было прописано, когда именно человек должен был прийти в ТЦК после того, как исчезали уважительные причины для неявки. Тогда лицо могло не являться до следующей повестки. Теперь это законодательно урегулировано — лицо должно прийти в ТЦК в течение семи дней после того, как закончились уважительные причины для неявки, в противном случае наступает ответственность за неявку по повестке", — подчеркнула юрист.

Как сообщал "Телеграф", украинских пенсионеров, ранее работавших в силовых структурах, начнут вызывать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для военного учета. По закону эти граждане могут быть мобилизованы даже после выхода на пенсию.