Не только ТЦК: кто в Украине может вручить повестку, названы категории

У этих лиц должны быть соответствующие распоряжения от ТЦК

В Украине во время военного положения и мобилизации военнообязанным гражданам продолжают вручать повестки. Делать это могут не только сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сказал адвокат юридической компании "Миллер" Андрей Новак, пишет 24 канал. По его словам, согласно постановлению Кабмина, повестки могут вручать круглосуточно по адресу проживания гражданина, на месте работы или учебы, в общественном месте и так далее.

Всего есть несколько категорий людей, которые уполномочены выдавать украинцам повестки.

Кто может вручать повестки

представителей органа местного самоуправления (сельского, поселкового, исполкомов городского совета);

руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

председателей правления ОСМД дома, где живет военнообязанный.

Юрист подчеркнул, что те, кто вручает повестки, должны иметь соответствующее распоряжение от ТЦК.

"Начальник ТЦК формирует распоряжение, в котором отмечает, что уполномочивает определенного директора предприятия вручить повестки своим сотрудникам. Одну, две, три, или любое другое количество, и выдает ему пачку повесток. Глобально, эта история должна выглядеть так", – объяснил Андрей Новак.

Работники полиции не имеют полномочий выдавать повестки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ждет мужчин, которые вовремя не заберут свою повестку с почты.