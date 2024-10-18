Россияне давят и имеют продвижение на Донбассе: что происходит на фронте (карта)

Продолжаются ожесточенные бои

Идет 968-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 17 октября, россияне продвигались в Донецкой области. На фронте с начала суток по состоянию на 22:00 произошло 191 боевое столкновение.

Враг продвинулся в Часовом Яре, Максимильяновке и возле Цукуриного, сообщили аналитики DeepState. Изменение линии фронта показано на карте.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей сводке по состоянию на 22:00 17 октября, на Краматорском направлении в то время произошло 8 боевых столкновений. Враг наступал в районах Григоровки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского.

На Кураховском направлении, к которому относится Цукурино, на момент публикации сводки произошло 45 боевых столкновений. Россияне активно пытались продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахового, Гирника, Антоновки, Константиновки, Зоряного, Острого, Георгиевки, Екатериновки и Водяного.

"Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", — добавили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", аналитик Deep State Роман Погорелый считает, что угрозы окружения Торецка пока нет. Однако враг все дальше и глубже проникает в город. Продолжаются очень сложные городские бои.