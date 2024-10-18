Может ли временно непригодный получить бронь: есть одно условие

Четкий ответ адвоката

В Украине во время мобилизации военнообязанные могут получить отсрочку при определенных обстоятельствах, например, бронирование. Может ли лицо, имеющее статус "временно непригодный" быть забронированным на своем предприятии при условии предоставления ему статуса критически важного.

Это можно сделать, но при условии, если нетрудоспособность мужчины не подкреплена отсрочкой. Это объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Он объясняет, что в случае, когда временная нетрудоспособность стала основанием для оформления отсрочки, бронирование такого лица невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что изменились правила бронирования мужчин. Теперь им необходимо выполнить три важных условия для перевода на специальный учет. Кроме того, им нужно обязательно указать личные данные, в частности информацию о военно-учетном документе, специальности и дате актуализации данных.

В то же время, бронирование военнообязанных в Украине через "Дію" стало возможно с 17 июля и в настоящее время количество таких лиц составляет более 1,5 миллиона человек.