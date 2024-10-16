Сотни тысяч украинцев могут потерять бронь: какие изменения хотят ввести

В ОВА хотят забрать возможность бронировать работников

В Украине скоро могут изменить систему бронирования работников критических предприятий. Вернее, забрать в ОВА право на признание критически важных для экономики предприятий.

Эту функцию планируется передать исключительно министерствам. Соответствующая информация поступила от источников в Офисе Президента, пишет Forbes Ukraine.

В начале октября состоялось совещание с участием Президента, посвященное вопросам мобилизации. Военные отметили, что текущая модель бронирования негативно влияет на мобилизационные процессы. Особенно актуально это стало после 17 июля, когда запустили новый механизм бронирования через приложение "Дія". Он существенно ускорил процесс. На сегодняшний день более 1,5 миллиона граждан имеют бронь.

Министерство обороны инициировало аудит предприятий, признанных критическими для экономики. Президент поручил проверить обоснованность предоставления статуса критически важных всем предприятиям, получившим право на бронирование работников.

Основные претензии возникли ко спискам, представленным областными военными администрациями. Помимо семи основных критериев, каждая ОВА разработала собственный перечень требований для определения критических предприятий. К примеру, Днепровская ОВА установила дополнительно восемь критериев, при выполнении хотя бы одного из которых компания может считаться критически важной. Некоторые местные администрации имеют перечни из нескольких десятков дополнительных критериев.

После проведения аудита ОВА могут потерять право представлять списки критических предприятий. Эту функцию планируется передать ограниченному количеству министерств.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что Украина теряет мобилизационный резерв. Из 1,5 миллиона забронированных большинство, по мнению Юрия Гудыменко, не работает на критических предприятиях.